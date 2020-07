Ljubljana, 11. julija - Slovenska gorska tekačica Ana Čufer je v četrtek postavila nov ženski rekord v teku iz Krme na Triglav ter nazaj. Skupno 17 kilometrov dolgo preizkušnjo na najvišjo slovensko goro in nazaj do izhodiščne točke je opravila v dveh urah in 52 minutah ter izboljšala svoj rekord, ki ga je dosegla pred tremi leti.