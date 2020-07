SSO in SKGZ pozdravila ponedeljkov prihod Pahorja in Mattarelle v Trst

Trst, 11. julija - Krovni organizaciji Slovencev v Italiji Svet slovenskih organizacij (SSO) in Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ) sta pred ponedeljkovo vrnitvijo tržaškega Narodnega doma slovenski manjšini pozdravili prihod predsednikov Slovenije Boruta Pahorja in Italije Sergia Mattarelle v Trst. "Gre za velik poklon vsem nam," so zapisali.