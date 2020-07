Vreme: Sprva povečini sončno, do večera bodo padavine in nevihte zajele vso državo

Ljubljana, 11. julija - Danes bo sprva še povečini sončno, nato bo oblačnost od severa naraščala. Zgodaj popoldne bodo na severu nastale prve plohe in nevihte, do večera pa bodo padavine in nevihte zajele vso Slovenijo. Nastane lahko tudi kakšno krajevno neurje, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.