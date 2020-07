Po svetu v zadnjih 24 urah rekordnih 228.000 novih okužb z novim koronavirusom

Ženeva, 10. julija - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je danes objavila, da so po svetu v zadnjih 24 urah zabeležili rekordna 228.102 primera nove okužbe z novim koronavirusom. Največje povečanje novih okužb so potrdili v ZDA, Braziliji, Indiji in Južni Afriki. Predhodno je WHO tovrstni rekord zabeležil 4. julija, ko so po svetu potrdili 212.326 novih okužb.