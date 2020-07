Turško sodišče odprlo pot preoblikovanju Hagije Sofije v mošejo

Istanbul/Moskva/Atene, 10. julija - Vrhovno turško upravno sodišče je danes nekdanji istanbulski katedrali Hagija Sofija odvzelo status muzeja, s čimer je odprlo pot k temu, da bi lahko znova postala mošeja. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je že podpisal odlok, s katerim je zgradbo odprl za muslimanske molitve. Do tega so bili kritični v Grčiji in Rusiji.