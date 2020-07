Poslanci glede vpogledov v svoje evidence še čakajo podatke in pričakujejo pojasnila

Ljubljana, 10. julija - Na političnem parketu danes odmeva četrtkovo opozorilo poslanca NSi Jožefa Horvata, da naj bi na policiji od novembra 2019 do maja 2020 približno 20-krat vpogledali v njegovo osebno mapo. Podatke o vpogledih v njihove evidence so zahtevali tudi nekateri drugi poslanci, ki so z ocenami dogajanja še previdni, pričakujejo pa pojasnila.