Na Loškem gradu zeliščni vrt v oskrbi oseb z motnjami v duševnem razvoju

Škofja Loka, 12. julija - Občina Škofja Loka, Loški muzej, društvo za pomoč osebam z motnjami v duševnem razvoju Sožitje in Razvojna agencija Sora so v okviru projekta Sožitje na grajskem vrtu na območju Loškega gradu uredili grajski zeliščni vrt začimbnic in dišavnic. Na vrtu bodo potekali programi za večjo socialno vključenost oseb z motnjami v duševnem razvoju.