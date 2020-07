Ljubljanska borza teden sklenila z rastjo

Ljubljana, 10. julija - Indeks SBI TOP je danes na ljubljanski borzi pridobil 0,19 odstotka in trgovanje sklenil pri 861,1 točke. V prvi kotaciji so se najbolj okrepile Petrolove delnice, največ pa so izgubile delnice Telekoma Slovenije. Vlagatelji so skupno opravili za skoraj 1,75 milijona evrov prometa, največ tudi danes s Krkinimi delnicami.