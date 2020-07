V Red Bullu in Racing Pointu ni sedeža za Vettla

Spielberg, 10. julija - Napovedan konec sodelovanja nemškega dirkača Sebastiana Vettla in moštva formule 1 Ferrari je sprožilo številna ugibanja o tem, ali bo štirikratni svetovni prvak nadaljeval kariero in če jo bo, v kateri ekipi. Vsaj v dveh ga zanesljivo ne bo, saj so v Red Bullu in Racing Pointu danes sporočili, da imajo za leto 2021 vse sedeže zasedene.