Na Ljubljanskem gradu od sredine julija do sredine avgusta Film pod zvezdami

Ljubljana, 11. julija - Ljubljanski Kinodvor je v sodelovanju z Ljubljanskim gradom deseto leto zapored pripravil Film pod zvezdami, ki bo med 16. julijem in 8. avgustom postregel z najbolj odmevnimi filmi pretekle kinematografske sezone. Program so prepletli tudi s svežimi predpremiernimi naslovi in posebnimi projekcijami. Projekcije se bodo začenjale ob 21.30.