Janša in Plenković začela srečanje na Otočcu

Otočec, 10. julija - Na Otočcu se je začelo srečanje premierjev Slovenije in Hrvaške, Janeza Janše in Andreja Plenkovića. V pogovorih bosta največ pozornosti namenila usklajenemu boju proti covidu-19 in zajezitvi širjenja novega koronavirusa. Po napovedih bosta govorila tudi o odnosih med državama in drugih aktualnih temah.