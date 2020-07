V Franciji odkrili množično prevaro z vlogami za nadomestilo plač

Pariz, 10. julija - Francoske oblasti preiskujejo množično prevaro z vlogami za nadomestilo plač. Številni Francozi so lažno navajali, da so ostali brez dela, da bi prejeli nadomestilo, namenjeno odpuščenim med karanteno zaradi pandemije novega koronavirusa. Državo so oškodovali za 1,7 milijona evrov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.