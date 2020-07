Na Hrvaškem v zadnjem dnevu 116 na novo okuženih, največ doslej

Zagreb, 10. julija - Na Hrvaškem so od četrtka popoldne zabeležili še 116 primerov okužb z novim koronavirusom, kar je največje dnevno število okuženih od 25. februarja, ko so imeli prvo okuženo osebo. Hrvaški štab civilne zaščite je sporočil, da imajo trenutno 1038 okuženih. V bolnišnicah se zdravijo 104 ljudje, med njimi so štirje priključeni na ventilator.