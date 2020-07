Zunanja ministra Slovenije in Francije za okrepitev političnega dialoga

Ljubljana, 10. julija - Zunanja ministra Slovenije in Francije, Anže Logar in Jean-Yves Le Drian, sta se v današnjem telefonskem pogovoru dogovorila za okrepitev političnega dialoga ob bližajočem se zaporednemu predsedovanju Slovenije in Francije Svetu EU. Logar je tudi poudaril interes slovenske vlade za poglobitev strateških odnosov med državama.