Družba Elektro Primorska se bo dokapitalizirala

Nova Gorica, 10. julija - Delničarji Elektra Primorske so na današnji skupščini soglašali s povečanjem osnovnega kapitala, tako da se v osnovni kapital preoblikujejo druge rezerve iz dobička v znesku dobrih 32 milijonov evrov in bo sedaj znašal 110 milijonov evrov, so sporočili iz Elektra Primorske.