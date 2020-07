Novomeški svetniki v četrtek predvsem o kadrovskih temah

Novo mesto, 10. julija - Na četrtkovi redni seji novomeškega občinskega sveta so prevladovale kadrovske teme. Svetniki so tudi razveljavili nedavni sklep o imenovanju Dolores Kores, ki jo je vlada junija imenovala za vršilko dolžnosti direktorice Urada RS za mladino, za direktorico Zavoda Novo mesto. Za novega direktorja tega občinskega zavoda so imenovali Aleša Makovca.