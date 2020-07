Iz velenjskega sodišča za nekaj časa evakuirali več oseb

Velenje, 10. julija - Potem ko so danes nekaj po 10. uri na Operativno-komunikacijskem centru Policijske uprave Celje prejeli obvestilo neznanca, da je v prostorih sodišča v Velenju nastavljeno eksplozivno telo, so iz prostorov stavbe evakuirali več oseb in prostore pregledali. Pri tem nevarnih predmetov niso našli, zato se je 34 evakuiranih oseb vrnilo na delo.