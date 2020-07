Stritarjeva nagrajenka je Veronika Šoster

dosledno naj se upošteva prepoved objave vesti do navedenega datuma in ure

Rogaška Slatina, 10. julija - Stritarjevo nagrado, ki jo mladim literarnim kritičarkam oziroma kritikom podeljuje Društvo slovenskih pisateljev, je prejela Veronika Šoster. "Je smotrna, senzibilna, razberljivo zanesljiva in nasploh odkrita kritičarka," med drugim piše v utemeljitvi. Nagrado so ji izročili v sklopu srečanja pesnikov, kritikov in prevajalcev poezije Pranger.