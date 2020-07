Vučić in Hoti v okviru dialoga v četrtek na srečanju v Bruslju

Pariz, 10. julija - Srbski predsednik Aleksandar Vučić in kosovski premier Avdullah Hoti, ki sta se danes na videokonferenci s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in nemško kanclerko Angelo Merkel pogovarjala o obnovi dialoga, se bosta v nedeljo srečala virtualno, v četrtek pa še osebno v Bruslju, so sporočili iz Elizejske palače.