Oče slovenske popevke in šansona Mojmir Sepe dopolnil 90 let

Ljubljana, 11. julija - Ob imenu Mojmir Sepe se marsikomu v spomin prikličejo melodije, ki so jih in jih še vedno prepevajo tako posamični pevci kot različni zbori. Bil je med začetniki slovenske zabavne glasbe ter vseskozi njen aktivni ustvarjalec in poustvarjalec. Tesno je bil povezan s Slovensko popevko in z RTV Slovenija. Danes praznuje 90 let.