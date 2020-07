Vmesno poročilo o otroški kardiologiji bi NPU predali le v SDS, NSi in SAB

Ljubljana, 10. julija - Poslanske skupine so bile ob obravnavi vmesnega poročila preiskovalne komisije o otroški kardiologiji enotne, da mora biti področje urejeno. A podporo predlaganemu sklepu, da naj gre vmesno poročilo na Nacionalni preiskovalni urad in Specializirano državno tožilstvo, so napovedali le v SDS, NSi in SAB. Druge so se zavzele za bolj celovit pogled.