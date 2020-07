V sojenju 14 obdolženim goljufanja pri tehničnih pregledih 11 že spoznanih za krive

Ljubljana, 10. julija - Okrožno sodišče v Ljubljani je 11 od 14 obdolženih goljufanja pri tehničnih pregledih v Mostah spoznalo za krive in jim izreklo pogojne kazni. Glavnima obdolženima, tehničnima kontrolorjema Stevici Nikoliću in Damijanu Žontarju je izreklo po tri leta zapora in denarne kazni, izvršljivo kot osem let pogojne zaporne kazni. Odločitev je pravnomočna.