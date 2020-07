Hongkong zaradi novega izbruha koronavirusa zapira vrtce in šole

Hongkong, 10. julija - V Hongkongu bodo zaradi novega izbruha koronavirusa znova zaprli vrtce in šole, so danes sporočile tamkajšnje oblasti. Poletne počitnice se bodo tako tam začele že v ponedeljek, teden prej, kot je bilo načrtovano. V mestu so sicer v četrtek potrdili 34 novih okužb, največ doslej v enem dnevu, poroča nemška tiskovna agencija dpa.