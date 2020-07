Ljubljana, 10. julija - Mednarodna rokometna zveza je razdelila še vabili za udeležbo na svetovnem prvenstvu, ki ga bo predvidoma prihodnje leto gostil Egipt. Dobili sta jih izbrani vrsti Poljske in Rusije, brez so ostali Srbi in pet drugih reprezentanc, ki so prav tako upali na morebitno udeležbo.