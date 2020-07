V četrtek tri nove okužbe v Ljubljani, novi primeri še 13 v občinah

Ljubljana, 10. julija - V četrtek so nove okužbe z novim koronavirusom potrdili v kar 14 občinah, in sicer večinoma po en primer, razen Ljubljane, kjer so odkrili tri okužbe, in Hrastnika z dvema novima primeroma. Po en primer so potrdili v občinah Maribor, Celje, Piran, Škofljica, Ajdovščina, Ig, Krško, Tržič, Podvelka, Radlje ob Dravi in Moravske Toplice.