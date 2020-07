V Goriških Brdih slovenski obiskovalci napolnili vse turistične nastanitve

Goriška Brda, 11. julija - Turistične nastanitve in lokali v Goriških Brdih so se začeli polniti že kmalu po začetku sproščanja ukrepov zaradi epidemije. Razlika je po besedah direktorice Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda Tine Samec Novak predvsem v tem, da letos močno prevladujejo slovenski gosti, teh je kar 70 odstotkov.