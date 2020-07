New York, 10. julija - Košarkarji Brooklyn Nets, kjer so ekipo zdesetkale okužbe z novim koronavirusom, so opravili prvi trening v "mehurčku" lige NBA v Orlandu. A ekipa, ki bo predvidoma 30. julija nadaljevala sezono NBA in boj za končnico, je povsem neprepoznavna.