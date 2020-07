V Atenah nemiri zaradi novega zakona o protestih

Atene, 10. julija - V grški prestolnici so v četrtek zvečer potekali protesti, ki so se sprevrgli v izgrede in spopade s policisti. Povod zanje je bil nov zakon, ki ureja proteste v Grčiji in ga je v četrtek zvečer potrdil parlament. Kritiki mu očitajo nedemokratičnost. Po podatkih policije so devet ljudi aretirali, najmanj šest policistov pa je bilo ranjenih.