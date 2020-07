Protesti znova po vsej Srbiji, a tokrat minili mirno

Beograd, 10. julija - V več srbskih mestih so se v četrtek zvečer znova zbrali protestniki, a o nasilju niso poročali. Zbrali so se večinoma mladi, ki so v veliki meri protestirali sede, s čimer so se hoteli ograditi od nasilnežev, ki so v minulih dneh "ugrabili" proteste. Pridružili so se jim tudi zdravstveni delavci iz beograjskih bolnišnic za obolele s covidom-19.