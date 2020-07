Pred Trumpovo stolpnico v New Yorku napis Črna življenja štejejo

New York, 10. julija - Newyorški župan Bill de Blasio je uresničil napoved in v četrtek so delavci na plačilnem seznamu mesta del 5. avenije pred Trumpovim stolpom na Manhattnu pobarvali z velikim rumenim napisom Black Lives Matter (Črna življenja štejejo), kar je vsaj za en dan postala turistična atrakcija.