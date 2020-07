Newyorške borze končale neenotno, Nasdaq ponovno z rekordi

New York, 9. julija - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Tehnološki indeks Nadaq je že drugi dan zapored končal rekordno, medtem ko sta Dow Jones in S&P 500 trgovanje končala v rdečih številkah. Stanje na trgu je zaradi pandemije novega koronavirusa namreč še vedno negotovo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.