Videmčani slavili v Ferrari

Rim, 9. julija - Nogometaši Udineseja so na današnji prvi tekmi 31. kroga v gosteh premagali zadnjeuvrščeni Spal s 3:0 (2:0). Za Videmčane so gole v Ferrari dosegli Rodrigo De Paul v 18., Stefano Okaka Chuka v 35. in Kevin Lasagna v 82. minuti. Ob 21.45 bo na sporedu še tekma med Verono in milanskim Interjem, za slednjega igra Samir Handanović.