Levica bi podprla prehodno vlado, katere edini cilj bi bil sklic predčasnih volitev

Ljubljana, 9. julija - Potem ko je prvak LMŠ Marjan Šarec sporočil, da so pogojno pripravljeni podpreti konstruktivno nezaupnico vladi, so podobno danes pojasnili v Levici. A pod pogojem, da ima prehodna vlada le en cilj, to je sklic čim prejšnjih predčasnih volitev. Za uspeh nezaupnice bi potrebovali tudi nekaj glasov koalicije, a za zdaj kaže, da je ta trdna.