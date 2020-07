Raziskava: Velika večina Evropejcev in Slovencev seznanjenih z izrazom državljan EU

Bruselj, 9. julija - Nova raziskava Eurobarometer o državljanstvu EU in demokraciji, ki jo je danes objavila Evropska komisija, kaže, da je velika večina oziroma 91 odstotkov Evropejcev seznanjenih z izrazom državljan unije, kar je največ doslej. 65 odstotkov jih pravi, da izraz poznajo in vedo, kaj pomeni. V Sloveniji ta dva deleža znašata 90 in 69 odstotkov.