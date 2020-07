V Radencih odprli medgeneracijski center s krajevno knjižnico

Radenci, 9. julija - Svoja vrata je danes v Radencih odprl center medgeneracijskega druženja s krajevno knjižnico. Center ponuja 6000 enot knjižnega gradiva in številne dejavnosti, kot so lutkovni abonmaji, koncerti in likovne razstave. Projekt, vreden 38.300 evrov, je bil sofinanciran iz Evropskega kmetijskega sklada, so v občini zapisali v sporočilu za javnost.