Kristjan Čeh in Neja Filipič vodita po polovici lige AZS

Ljubljana, 9. julija - Kristjan Čeh (Ptuj) in Neja Filipič (Mass) vodita po polovici atletske lige Telekom Slovenije, so po treh od šestih tekem te serije sporočili iz Atletske zveze Slovenije (AZS). Ta teden ni tekem lige ali članskega mitinga pri nas, Čeh pa je napovedal nastop konec tedna v Novi Gorici, kjer bo državno prvenstvo za mlajše člane in mlajše mladince.