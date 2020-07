Na Otočcu v petek srečanje Janše in Plenkovića

Ljubljana, 9. julija - Na Otočcu se bosta v petek ob 15. uri srečala premierja Slovenije in Hrvaške, Janez Janša in Andrej Plenković, je danes na Twitterju zapisal tiskovni predstavnik hrvaške vlade. Srečanje so potrdili tudi v kabinetu premierja Janše. Med drugim bosta govorila o odnosih med državama, skupnem boju proti covidu-19 in drugih aktualnih temah.