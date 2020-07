Ljubljanska borza z rastjo

Ljubljana, 9. julija - Indeks SBI TOP je v današnjem trgovanju pridobil 0,67 odstotka vrednosti in se ustavil pri 859,44 točke. Ob današnji skupščini so med blue chipi prve kotacije zrasle Krkine delnice, s katerimi so vlagatelji ustvarili tudi največ prometa. Skupaj so vlagatelji ustvarili za 1,12 milijona evrov poslov.