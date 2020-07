Skupina Intereuropa letos načrtuje za 31 milijonov evrov nižje prihodke

Koper, 9. julija - Nadzorni svet Intereurope je na današnji seji v luči spremenjenih razmer zaradi epidemije covida-19 sprejel rebalans poslovnega načrta skupine Intereuropa za 2020. V skladu z rebalansom so prihodki od prodaje skupine načrtovani v višini 139,5 milijona evrov in so tako za 31,3 milijona evrov nižji od prvotno načrtovanih.