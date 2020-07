Na nov razpis za načelnika Upravne enote Koper sedem prijav

Koper/Ljubljana, 9. julija - Na nov razpis za položaj načelnika Upravne enote Koper se je prijavilo sedem kandidatov, postopek pa je trenutno v fazi preverjanja pravočasnosti in popolnosti njihovih vlog, so za STA pojasnili na ministrstvu za javno upravo. Kot so spomnile Primorske novice, gre za že peti razpis v manj kot letu dni.