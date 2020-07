Danes in v petek idealno vreme za sušenje sena in obisk gora

Ljubljana, 9. julija - Po rekordnem sunku vetra in neurjih v začetku tedna lahko danes in petek pričakujemo jasno in vroče vreme, idealno za sušenje in spravilo lesa ter obisk gora. V soboto lahko nastanejo močnejše nevihte, zato državna meteorološka služba svetuje spremljanje napovedi in morebitnih opozoril. Ponovna otoplitev bo predvidoma prihodnjo sredo.