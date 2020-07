Vučić in Hoti na virtualnem vrhu o Kosovu

Pariz, 10. julija - Pred nadaljevanjem dialoga Srbije in Kosova pod okriljem EU po več kot letu in pol zastoja bo danes potekal virtualni vrh srbskega predsednika Aleksandra Vučića in kosovskega premierja Avdullaha Hotija. Gostila ga bosta francoski predsednik Emmanuel Macron in nemška kanclerka Angela Merkel.