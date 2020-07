Tesla po besedah Muska blizu razvoju povsem avtonomnega vozila

San Francisco, 9. julija - Ustanovitelj ameriške Tesle Elon Musk je ocenil, da bi lahko to podjetje do konca letošnjega leta predstavilo avtomobil, sposoben povsem avtonomne vožnje. Muskove napovedi na tem področju so se sicer v preteklosti že izkazale za netočne, spominja francoska tiskovna agencija AFP.