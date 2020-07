Studio Metro - prostor, ki je zapisal glasbo od Laibachov prek Gibonnija do Širom

pripravila Ksenija Brišar

Ljubljana, 12. julija - V Štepanjskem naselju v Ljubljani se v enem od zaklonišč nahaja glasbeni studio Metro. Pot ni označena, naključni obiskovalec se do njega prebije le s pozornim branjem napisov na poštnih nabiralnikih. A kljub neopaznosti na zunaj, znotraj skriva dragocene aparature, s katerimi so posneli veliko slovenske in tudi nekaj tuje popularne glasbe.