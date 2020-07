Vodilni energetiki o izzivih in priložnostih transformacije v času epidemije

Brdo pri Kranju, 9. julija - Vodilni energetiki v Sloveniji so ob koncu današnjega Vrha zelene energetike na Brdu pri Kranju ugotavljali, da se je slovenska energetika v času epidemije covida-19 izkazala in dokazala, da je sistem robusten. Iz časa epidemije so prinesli različne izkušnje, sedaj pa se osredotočajo predvsem na transformacijo sektorja, ki prehaja na čistejše vire.