V BiH in na Kosovu število novih okužb še naprej narašča

Sarajevo/Priština, 9. julija - V Bosni in Hercegovini so danes potrdili 215 novih okužb z novim koronavirusom, zaradi covida-19 je v zadnjih 24 urah umrlo pet ljudi. Tudi na Kosovo število dnevnih okužb še naprej hitro narašča, danes so jih potrdili 214, od tega največ v Prištini.