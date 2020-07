Tokio ima zagotovljena vsa prizorišča za OI 2021

Tokio, 9. julija - V Tokiu v teh dneh vnovič beležijo rekordno število okužb z novim koronavirusom. Organizatorji olimpijskih iger, ki so tekmovanja prestavili za leto dni, pa se nemoteno pripravljajo na izvedbo. Danes so japonski mediji poročali, da so organizatorji sklenili dogovor z vsemi prizorišči, da bodo lahko nemoteno izvedli tekmovanja.