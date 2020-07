Mladi forum SD prižgal sveči pred veleposlaništvoma Srbije in Madžarske

Ljubljana, 9. julija - Predstavniki Mladega foruma SD so danes pred veleposlaništvoma Madžarske in Srbije prižgali sveči ob, kot so opozorili, ugašanju demokracije v obeh državah. Sveče simbolično nakazujejo začetek konca demokracije, modelu režima, ki se je enkrat zdel dokončno premagan, pa se, kot opozarjajo, s svetlobno hitrostjo približuje tudi Slovenija.