Na 67. festivalu v Pulju več slovenskih filmov

Pulj, 9. julija - Na 67. filmskem festivalu v Pulju, ki bo potekal od 18. do 26. julija, bodo prikazali več slovenskih filmov. V tekmovalni program manjšinskih koprodukcij so se uvrstili Ne pozabi dihati Martina Turka, Korporacija Mateja Nahtigala, Vsi proti vsem Andreja Košaka, Jaz sem Frenk Metoda Pevca ter koprodukciji Oče Srdana Golubovića in Sin Ines Tanović.