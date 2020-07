Namesto slovesnosti Dvorane slavnih rock and rolla letos oddaja na HBO

New York, 11. julija - Slovesnost Dvorane slavnih rock and rolla, v katero bosta letos posthumno sprejeta ameriški raper Notorious BIG in pevka Whitney Houston, bo zaradi pandemije covida-19 izvedena kot posebna oddaja na programu HBO. Na sporedu bo 7. novembra in bo nadomestila slovesnost v živo, ki bi sicer morala potekati maja.